MANDRAGORA, Lo volevano in Turchia: il retroscena

Protagonista nell'amara serata di Lecce col suo primo gol in campionato, Rolando Mandragora tenterà di ripartire dal suo mancino all'angolino valevole per il momentaneo 1-1 e in generale dall'ottima prova personale del Via del Mare per cancellare una prima parte di stagione difficile. L'ex Toro rimane comunque un elemento importante per la rosa di Vincenzo Italiano, anche se qualche settimane fa c'erano state alcuni movimenti di mercato sul mediano della Fiorentina. Lo racconta Tuttomercatoweb.com, secondo il quale infatti, sulle tracce del classe 1997 si era fatto avanti il Besiktas, alla ricerca di rinforzi per risalire la china in un campionato iniziato tra qualche difficoltà.

Una destinazione anche ricca, sulla carta, visto che al calciatore era stato prospettato un importante contratto da 2,5 milioni di euro netti, seppure il discorso non sia mai stato troppo approfondito. I bianconeri turchi hanno offerto 5 milioni di euro alla Fiorentina, di fronte però a una richiesta però di circa il doppio da parte della società toscana. Da parte del calciatore non c'è mai stata una reale volontà di andarsene da Firenze, i colloqui sono stati interrotti molto rapidamente.