Mandragora, l'agente: "Resta alla Fiorentina, ha due anni di contratto"

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L'agente Stefano Antonelli a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha parlato anche di temi legati alla Fiorentina, iniziando da una valutazione sull'arrivo di Paratici: "Dico solo che la Fiorentina è stata bravissima a prenderlo subito - le parole a TMW. Se fosse libero oggi, avrebbe almeno 3 o 4 offerte da top club europei e italiani. La Roma lo avrebbe cercato per prima, non ci sarebbe stato neanche il 'toto-direttore'. Alla Fiorentina si sono salvati e sono felicissimo. Chiamiamolo pure 'anno zero', dove l'unico obiettivo era la salvezza, ma il vero lavoro di Paratici inizierà a vedersi dal prossimo anno. Gli hanno fatto 4 anni e mezzo di contratto, una mossa lungimirante".

La panchina della Fiorentina: Vanoli o Grosso? "La Fiorentina il prossimo anno cambierà molto l'organico. Potrebbe esserci un pensiero conservativo: Vanoli ha capito l'ambiente e ha fatto un lavoro più che dignitoso. Non gli si poteva chiedere lo spettacolo in quella condizione di classifica. Dall'altra parte c'è Fabio Grosso, un mio storico calciatore che ha fatto un campionato strepitoso. Ha saputo gestire un'icona come Matic e contemporaneamente valorizzare i giovanissimi. È sicuramente un allenatore da Fiorentina. La scelta dipenderà da che tipo di squadra vorranno costruire: per Vanoli serve un certo organico, per Grosso un altro."

Mandragora resta alla Fiorentina? "Ha altri due anni di contratto, sta benissimo a Firenze come uomo e come atleta. Non ho il minimo dubbio".