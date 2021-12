MANCINI, Al ct Tapiro d'Oro 2021: "Andremo in Qatar"

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'Italia di Roberto Mancini, dopo il trionfo dell'estate scorsa agli Europei, deve ancora qualificarsi ai Mondiali ed è attesa da uno spareggio da brividi. Stasera a Striscia la notizia il commissario tecnico della Nazionale riceve da Valerio Staffelli il Tapiro d'oro dell'anno, con la speranza che sia di buon auspicio per i playoff. "È vero, rischiamo di non andare ai Mondiali. Sono preoccupato anche io come tutti gli italiani, ma abbiamo ancora due partite", ammette Mancini, che in chiusura di intervista cede all'ottimismo: "In Qatar ci andremo e se sarà così mi dovrete portare un altro Tapiro, più grosso di questo". (ANSA).