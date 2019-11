MALTEMPO, Rinviata Imolese-Triestina in Serie C

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - La partita di calcio del campionato di Serie C tra Imolese e Triestina, prevista per le 15 nello stadio Romeo Galli di Imola, è stata rinviata a causa dell'allagamento del sottopasso di via Rosselli, che da viale Dante porta allo stadio comunale. "Le forti piogge che da ieri fino a questa mattina sono cadute anche sulla nostra città - spiega il Comune - hanno causato la piena del fiume Santerno: il livello delle acque del fiume e la loro violenza hanno in pratica impedito che il canale di sfogo a servizio del sottopasso di via Rosselli potesse scaricare le acque dal sottopasso nel fiume. Viceversa, la spinta e il livello raggiunto dal Santerno hanno rigettato indietro le acque, allagando il sottopasso".