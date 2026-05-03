Malore per Alex Ferguson ad Old Trafford: portato in ospedale per precauzione
(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford poco prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils è stato portato in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Fonti - come riporta la Bbc - hanno sottolineato che si è trattato di una misura precauzionale per l'ex allenatore del Manchester United, 84enne, e non di un'emergenza. Ferguson, che ha guidato lo United per 27 anni durante un periodo glorioso, assiste alle partite del club dal palco d'onore.
Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale. Ferguson ha avuto un'emorragia cerebrale nel 2018 che lo ha lasciato gravemente malato. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com