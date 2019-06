MALDINI, Io direttore tecnico del Milan? Sono ottimista

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - ''Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c'è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori, però. Stiamo parlando con la società''. Lo dice Paolo Maldini, intercettato fuori da Casa Milan, sulla possibilità di accettare la proposta di Ivan Gazidis per diventare il nuovo direttore tecnico del club.