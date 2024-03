MALDINI, Il Monza in Europa? Crederci non costa nulla

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla luce del successo per 1-0 sul Cagliari arrivato grazie ad un suo gol direttamente su punizione, Daniel Maldini, trequartista del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita. Ecco le sue parole, in particolare in riferimento al sogno-Europa visto che con il successo odierno i brianzoli si sono portati a -1 dalla Fiorentina, che è ottava: "Sicuramente sto bene e sono felice ma sono soprattutto felice per la squadra e per la vittoria. Le parole del mister mi fanno piacere, mi aiuta tanto e sono contento.

Mi sono sentito a casa dal primo secondo e questo mi ha aiutato. Noi in Europa? Crederci non costa nulla. Pensiamo partita dopo partita ma un occhio alla classifica è inevitabile buttarlo".