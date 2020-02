MALDINI, Contenti di Pioli ma dipendiamo da risultati

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Siamo contenti del lavoro di Stefano Pioli, è subentrato in un momento non facile dove non c'erano certezze. Ha fatto crescere ragazzi giovani e dato un'identità di gioco". E' il commento del dt del Milan, Paolo Maldini, riguardo alle indiscrezioni sul futuro di Stefano Pioli. "Da adesso a fine stagione - aggiunge Maldini a Sky - possono poi succedere tante cose, viviamo tutti di risultati. Credo che faremo una seconda parte di stagione super, poi a maggio ci siederemo per programmare la prossima stagione. Rangnick? Da direttore dell'area tecnica e con tutto il dovuto rispetto non credo sia il profilo giusto". (ANSA).