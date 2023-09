MALAGÒ, Per il rugby facciamo il tifo per Euro 2032

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Sono affezionato a questo sport, ma per farlo serve una casa, ossia uno stadio. Se vogliamo bene al rugby dobbiamo fare il tifo per la candidatura a Euro2032". Così, con riferimento alla proposta della federcalcio di organizzare il torneo continentale di calcio assieme alla Turchia, il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la presentazione, a Palazzo Chigi, della nazionale di rugby in partenza per i Mondiali in Francia. "La candidatura di Roma, per l'Olimpiade del 2024, ritirata, penalizzò più di tutti il rugby, insieme al calcio - spiega Malagò -, perché nel dossier eravamo obbligati a inserire dieci stadi.

Non era coinvolta solo Roma, ma tutto il territorio. Era l'occasione per rigenerare l'impiantistica sportiva (sarebbe stato fatto anche con il Flaminio, destinato per i Giochi al rugby a sette ndr), cosa che ha fatto la Francia con le Olimpiadi. Noi, invece, non abbiamo alternative rispetto all'Olimpico", conclude il numero uno del Coni. (ANSA).