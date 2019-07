MALAGÒ, Ora una nuova legge per professionismo

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Bisogna individuare la soglia vera fra sport dilettantistico e professionistico" e servirà "una legge per cambiare quella norma del 1981 che riconosce lo sport professionistico solo a alcune discipline e al maschile": così il presidente del Coni Giovanni Malagò sul possibile riconoscimento del professionismo nel calcio femminile. Per Malagò quello del calcio femminile professionistico "è un tema che appassiona, ma ciò che facciamo per il calcio lo dobbiamo fare anche per il basket, per lo sci e per il nuoto e altri. E' tutto il comparto che va rivisitato". A parte quello giuridico, uno dei nodi da sciogliere è economico: "Se la società sportiva ti paga da professionista, ci sono un'altra serie di costi a cominciare da quelli previdenziali, di cui bisogna farsi carico. Oggi il sistema questo non se lo può permettere". Uno spazio su cui fare delle verifiche é "quello del credito d'imposta, uno degli elementi su cui lavorare per favorire anche l'impiantistica e sviluppare i settori giovanili".