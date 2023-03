MALAGÒ, Nazionale è un cantiere? Mancini sa cosa fare

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - "La nazionale un cantiere aperto? Se lo dice Mancini credo che abbia il polso della situazione. Nella vita tutto è sempre un cantiere poi bisogna vedere se devi cambiare un infisso oppure devi rifare tutta la facciata o l'intero palazzo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando a Napoli il ko della nazionale ieri contro l'Inghilterra. "In genere - ha spiegato Malagò a margine della cerimonia a Napoli del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc - se una squadra va bene cambi poco e niente, se va meno bene bisogna incidere un po' di più. Mancini sa cosa si deve fare. Mi spiace per il risultato, perché ieri sono andato a salutare i ragazzi della squadra e poi in serata allo stadio, ma so che non si può aver tutto dalla vita". (ANSA).