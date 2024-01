MAIGNAN, verso apertura fascicolo in Procura a Udine

Fonte: ANSA

(ANSA) - UDINE, 21 GEN - Accertamenti di polizia sono già in corso da ieri sera per verificare le responsabilità dei cori razzisti scanditi contro il portiere del Milan, Mike Maignan, nel corso della partita contro l'Udinese disputata al Bluenergy stadium. Come ha anticipato il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, non appena gli atti saranno trasmessi alla magistratura, nei prossimi giorni, a partire da domani, verrà aperto un fascicolo. (ANSA).