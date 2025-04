Maignan: "La parata più dura è stata nell'uno contro uno con Kean"

Al termine della sfida terminata 2-2 del Milan contro la Fiorentina, Mike Maignan si è espresso così ai microfoni di DAZN: "Sapete che nel calcio così come nella vita ci sono momenti in cui il vento non è a favore ma bisogna sempre lavorare restando positivi, sapendo che un giorno puoi tornare ai suoi livelli. Ci ho sempre creduto quindi non direi che sono tornato".

Qual è l'obiettivo del Milan?

"Quando sei al Milan non serve parlare di obiettivi perché l'obiettivo è sempre il top. Il momento è così e lo sappiamo, ogni giorno siamo qui a lavorare. Posso dire con serenità che cerchiamo sempre di dare il massimo e a volte è difficile come in questo momento. Ma sicuro che nel futuro faremo esperienza di questa situazione. È la prima situazione negativa per tanti, ci dovrà servire per crescere".

La parata più difficile su Kean?

"L'uno contro uno con Moise, quella è stata la più dura. Era una situazione in cui il giocatore arriva vicino con i due angoli aperto, sono riuscito a chiudere un po' la porta e vincere questo duello".