MADRID, Casemiro gioca, i ladri gli svaligiano casa

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Derby di Madrid amaro per Casemiro che a fine partita ieri sera ha saputo dalla polizia che la sua casa era stata visitata dai ladri, ma la cosa peggiore è che la cosa è avvenuta sotto gli occhi della moglie e della figlia, sotto shock per lo spavento. Secondo la ricostruzione fatta oggi dai media spagnoli, il calciatore del Real Madrid, appresa la notizia, s'è subito messo in contatto con la famiglia per sincerarsi delle loro condizioni. La trasmissione 'El Chiringuito' ha raccontato, in base alla ricostruzione della polizia, come e quando hanno agito i malviventi: mentre il centrocampista brasiliano era in campo al 'Wanda Metropolitano' (la partita è finita 0-0), la famiglia era come sempre ad attenderlo a casa. Ed è allora che i malviventi hanno agito, facendo irruzione, rubando oggetti preziosi e altri effetti personali dall'appartamento. Casemiro, non è il primo giocatore ad essere vittima di una rapina mentre era fuori a giocare.