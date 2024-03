MACCABI, Scomparso l'ex dirigente Biton: "Addolorati"

Fonte: mhaifafc.com

Il Maccabi Haifa giovedì scenderà in campo con una motivazione in più. I 'Verdi' vorranno rendere onore alla memoria di Zion Biton, dirigente del club per cinquant'anni, scomparso nelle scorse ore all'età di settantaquattro anni. Il club si dice "scioccato e rattristato per la morte di Biton". Queste invece le parole del presidente degli israeliani, Yaakov Shahar: "È con grande tristezza che sono stato informato della morte di Zion Biton. Era uno dei membri più anziani del club, che per decenni ha gestito con devozione lo sviluppo e il mantenimento del nostro centro sportivo. Tutti noi lo amavamo, ci mancherà molto".