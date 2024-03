M. TEL AVIV, Incidenti ad Atene: picchiato filo-palestinese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mentre in casa Fiorentina rimangono alcuni dubbi su quali possano essere le misure di sicurezza in vista del ritorno di Conference contro il Maccabi Haifa (gara prevista giovedì prossimo al Franchi alle ore 18.45), i tifosi di un altro Maccabi sono stati protagonisti ieri nella serata europea: si tratta di alcuni supporter del Maccabi Tel Aviv, che come mostrano alcuni video postati in rete e confermano media internazionali, avrebbero aggredito per strada una persona che avrebbe gridato "Palestina libera". Tutto è accaduto ad Atene, a ridosso dell'ottavo di andata di Conference tra Olympiakos e Maccabi Tel Aviv, vinto dagli israeliani col punteggio di 4-1. Un tutti contro uno, immagini violente che hanno fatto il giro del web. Ecco il video postato su X dalla pagina Pallonate in Faccia: