M. SERENA, Viola? Sette vittorie di fila sono tanta roba

L'ex viola Michele Serena ha parlato a Radio Serie A della Fiorentina. Queste le sue parole: "In pochi si aspettavano di vedere Lazio e Fiorentina lassù. Perché non ci potranno stare anche tra tre-quattro mesi? Sono anni che si vedeva una classifica così. E' un campionato avvincente e ogni settimana ci potrebbe essere uno scontro al vertice. Le coppe incideranno, con le squadre più attrezzate che saranno avvantaggiate. L'Inter per esempio ha davvero due squadre. La Fiorentina viene da sette vittorie di fila, è tanta roba. Sono curioso di vedere il match di domenica”.