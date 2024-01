M. LOPEZ, Minutaggio? Contento, lavoro per dare di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Maxime Lopez, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: “Se gioco poco in questa stagione? Sono comunque contento. Fa parte del calcio. Sto giocando di più in coppa, in Serie A un po’ meno però non ci sono problemi. Sto lavorando per fare di più e sta a me dimostrare al mister che posso giocare di più”.