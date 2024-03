M.LOPEZ, Dobbiamo giocare con intelligenza per vincere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Maxime Lopez, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di SkySport nel pre partita di Fiorentina-Maccabi: "È vero che abbiamo un vantaggio ma dobbiamo giocare con intelligenza per vincere la partita. Non dobbiamo aspettare gli avversari".

Quanto mancherà la presenza in panchina di Vincenzo Italiano?

"È la prima volta che vedrà una partita in tribuna in tre anni di carriera. È una novità per tutti. Se vinciamo lo lasciamo in tirbuna? Direi di sì (ride n.d.r).