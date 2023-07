LUTTO, E' morto Vincenzo D'Amico, ex campione Lazio

FirenzeViola.it

Vincenzo D'Amico, ex campione d'Italia con la maglia della Lazio, dirigente e opinionista di tante trasmissioni della Rai, è morto all'età di 68 anni (a novembre ne avrebbe compiuti 69), per un male incurabile. Lo scorso 8 maggio lo stesso D’Amico avvisava tutti con un post su Facebook di essere in piena battaglia contro un tumore: "Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando". A distanza di qualche mese arriva la triste notizia