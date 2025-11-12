Lunedì la presentazione della "Legge Bove" sul primo soccorso: presente anche Edoardo

Si terrà Lunedì 17 Novembre alle ore 17:30, presso la Sala Caduti di Nassyria in Piazza Madama 11 a Roma, la conferenza stampa di presentazione della Legge Bove sul Primo Soccorso. Il disegno di legge è stato richiesto dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda ed ha come obbiettivo quello di migliorare la formazione al primo soccorso nel nostro paese. In Italia infatti ogni anno sono circa 65.000 le persone che perdono la vita a causa di mancanze o di ritardi nell'intervento di primo soccorso.

Alla conferenza sarà presente anche l'ex calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, che, al fianco del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del dottor Mirko Damasco di Salvagente Italia, in qualità di testimonial della legge e promotore porterà la sua voce a sostegno di questa causa fondamentale.



