LUKAKU, La prima cosa è assicurare salute generale

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - ''La prima cosa per me è assicurare la salute generale. Se dobbiamo giocare in condizioni tali da non garantire sulla salute, perché dovremmo giocare? Corriamo ancora il rischio di avere giocatori malati'': lo dice l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku in una video intervista a B/R Football in cui racconta questo periodo di isolamento domiciliare. ''Tutta la squadra è in autoisolamento per vedere se qualcuno di noi accusa dei sintomi: dobbiamo misurare la febbre ogni giorno - spiega Lukaku -. Tampone? Forse saremo sottoposti a tampone quando torneremo a radunarci, il prossimo 25 marzo. Penso accadrà perché nessuno ha mostrato sintomi legati a questo virus, anche se adesso ci sono persone positive che non hanno mostrato effetti''. (ANSA).