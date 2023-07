LUKAKU, Ai tifosi: "Non credo l'affare con la Juve si farà"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Romelu Lukaku è argomento sempre più caldo, il centravanti belga è stato pizzicato in Belgio da alcuni tifosi che gli hanno fatto una battuta sulla Juventus: "Se firmi per la Juventus, non dire mai forza Juve", si sente in un video che circola sui social.

"No no, mai. Non credo che l'affare si farà", la risposta del centravanti prima di salire sulla sua auto. I bianconeri hanno messo l'ex Inter in cima alla propria lista per l'attacco soprattutto nel caso in cui dovesse partire l'ex viola Dusan Vlahovic.