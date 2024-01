LUCCHESI, Ai viola servono 10-15 gol. Sul mercato...

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Sulla Fiorentina che idea si è fatto?

“Inizio più che positivo. La Fiorentina quarta in classifica non si vedeva da un po’ di tempo. Tutto questo nonostante gli attaccanti facciano pochi gol. Il lavoro di Italiano funziona e si vede. Dopo una prima parte di stagione buona se si trova un giocatore funzionale si può fare sempre meglio”.

I viola segnano poco e prendono pochi gol.

“I pochi gol sono un dato oggettivo. Per me gli attaccanti non hanno dato quello che ci si aspettava. Italiano ha creato una squadra più quadrata che fa pochi gol ma ne prende meno. Per fare un campionato ancora più ambizioso mancano 10-15 gol. Per me in prospettiva si andrà a lavorare in quella di direzione".

Serve un centravanti o un esterno?

“Credo che la verità stia nel mezzo. L’allenatore cerca un centravanti che possa fare quei gol in più. La società, però, non trova giocatori che siano importanti e possano ancora crescere. I viola hanno la possibilità di investire ma deve essere un giocatore di progetto e non di tampone. La situazione per me si risolverà negli ultimi giorni di calciomercato”.

Commisso non si arrende per lo stadio.

“A Firenze succede tutto l’opposto di quello che succede in altri club. L’aspetto stadio va visto non solo come una nuova struttura ma anche un posto dove inserire store che possano aiutare a livello economico. Un club non sarà mai sano se deve sempre reggersi sulle spalle del proprio investitore”.

Lei prenderebbe Belotti?

“È un buon giocatore ma bisogna capire dove si inserirebbe. Per fare la differenza non serve solo un giocatore con certe caratteristiche ma anche uno studio sul dove si inserisce”.