Lucca, su di lui gli occhi delle big di Premier: base d'asta 30 milioni

L'edizione odierna del Messaggero Veneto ha posto l'attenzione su Lorenzo Lucca. Il centravanti dell'Udinese ha attirato l'attenzione su di sè grazie a gol e ottime prestazioni. L'ex attaccante del Pisa ha conquistato la Nazionale e su di lui hanno messo gli occhi alcune formazioni di Premier League, come il Nottingham Forest, Arsenal e Liverpool, ma anche l'Atletico Madrid in Spagna. L'Udinese spera che in estate possa scattare un'asta per il suo centravanti, di cui spesso si è parlato anche in ottica Fiorentina, con una base di partenza non inferiore a 30 milioni. Questa infatti sembrerebbe essere la richiesta minima del club friulano.