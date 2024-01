LOTTI, ACF al Castellani? Ascolteremo il prefetto. V. Park...

FirenzeViola.it

L'ex ministro dello Sport Luca Lotti, oggi consulente esterno dell'Empoli che cura i rapporti istituzionali con Lega Calcio e FIGC, ha parlato a Toscana TV della questione stadio. Queste le sue parole su una possibile ipotesi si vedere giocare la Fiorentina al Castellani di Empoli: "Leggendo i giornali mi pare di capire che la partita sia tra il Comune di Firenze e la Fiorentina, più che con il Governo. Ascolteremo quello che il prefetto vorrà dire, e poi c'è da contare un altro attore che è il Comune di Empoli che è il proprietario dell'immobile. Mi sembra che oggi si stia rincorrendo un problema che andava risolto prima. La riunione è stata convocata per cercare una soluzione e per scoprire le realtà sul tavolo. Quindi credo che sia più che opportuno sia per l'Empoli che per l'amministrazione comunale essere presenti e fare la nostra parte. Però serve raccontare anche di come e perché si sia arrivati a queste scelte, perché siamo decisamente in ritardo".

Il Viola Park potrebbe essere una soluzione? "Penso che il Viola Park potrebbe essere una soluzione, ma mi limito come osservatore. Prendo l'esempio del Barcellona e il Real Madrid che quando hanno fatto i lavori ai propri impianti, hanno sfruttato il proprio centro sportivo. La Fiorentina non ha mai nascosto la volontà di investire, però quando lo ha fatto non c'è stata tanta lungimiranza".