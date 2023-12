LOTITO JR, In A la Lazio non è lineare ma ci rialzeremo

NOTIZIE DI FV NZOLA, NON È DETTO VADA A GIOCARE LA COPPA D'AFRICA Nonostante la convocazione arrivata nella serata di ieri da parte del CT dell'Angola, non è ancora detto che M'Bala Nzola parta per andare a partecipare alla Coppa d'Africa in programma in Costa d'Avorio a partire dal 13 gennaio. Come raccolto da... Nonostante la convocazione arrivata nella serata di ieri da parte del CT dell'Angola, non è ancora detto che M'Bala Nzola parta per andare a partecipare alla Coppa d'Africa in programma in Costa d'Avorio a partire dal 13 gennaio. Come raccolto da... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi