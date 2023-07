LOTITO, Immobile rimane. Ricci? Con gli spaghetti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito ha raggiunto oggi la sede del ritiro, Auronzo di Cadore. Il presidente ha parlato ai microfoni dei reporter presenti anche di mercato, dopo il summit avuto con Sarri per delineare le prossime mosse: "Adesso proviamo, se troviamo…Immobile? Ciro rimane, mica l'ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. C’abbiamo 50 giocatori che vogliono tutti venire da noi, con il dollaro compri tutto, poi con Lotito il risultato è garantito. È una squadra che funziona, l’anno scorso abbiamo alcune situazioni da aggiustare e le stiamo aggiustando. Serviva un’altra punta ed è arrivata.

Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti".