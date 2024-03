LOTITO, Giudice sportivo? Faremo valere le nostre ragioni

FirenzeViola.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato, prima del match di Champions League contro il Bayern Monaco, ai microfoni di Mediaset. Il patron biancoceleste celeste si è espresso così riguardo alle decisioni del giudice sportivo dopo la sconfitta contro il Milan: "Non faccio commenti, perché le cose si commentano da sole. Chi ha visto la partita, sa cosa è successo in campo. Vie legali? Faremo quello che riterremo opportuno per far valere le nostre ragioni".

Sulla questione dei dossieraggi

"Non conosco i fatti. All'epoca fui ascoltato per capire se conoscevo le persone che hanno agito per portare avanti queste notizie. Oltre ad Emanuele Flori, che conosco come tutti i presidenti, il resto sono considerazioni da salotto. Oggi ho fatto un comunicato per fare chiarezza sul mio ruolo in questa vicenda: non ho nessun ruolo".