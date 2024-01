LOTITO, DC aiuto per lo Stato. Lukaku mai in Italia senza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito Calcio E Finanza, il presidente della Lazio, non che Senatore, Claudio Lotito è tornato a parlare dell'abolizione del Decreto Crescita in riferimento agli sgravi fiscali di cui beneficiavano le società di Serie A. Queste le sue parole a margine del congresso romano di Forza Italia "C’è una legge che riguarda tutte le categorie e solo per il 7% lo sport nel suo complesso, non solo il calcio ovviamente, che prevede la possibilità di agevolazioni fiscali. Ma questo è un vantaggio per lo Stato perché porta incrementi di ricavi.

Faccio un esempio, Lukaku e Mourinho non sarebbero mai venuti in Italia senza e non avrebbero pagato le tasse in Italia quindi in questo modo incrementi il gettito non è che lo perdi. Nello specifico, abbiamo solo detto che serve una legge con una decorrenza diversa. Serve stabilire la decorrenza dell’abolizione della norma, perché non si può abolire dall’oggi al domani. E chi ne ha usufruito? Che si fa con i contratti in essere? Forza Italia vigila sul buonsenso e perché le cose siano fatte con equilibrio e col cervello".