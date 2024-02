LOTITO, Col Bayern punto di partenza per noi in Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha presentato la gara contro il Bayern iniziata alle 21 ai microfoni di Sky Sport: "Questa sera sarà uno sport al limite, quasi estremo. E' come quando presi la Lazio, nessuno pensava fosse possibile. Se stasera la squadra mantiene l'unità e la determinazione può dare una soddisfazione a questo meraviglioso pubblico. E' giusto che gli artefici sul campo diano il massimo per portare un sorriso ai nostri tifosi. Siamo un club storico, anche più vecchio del Bayern. Oggi hanno una responsabilità enorme, può essere un punto di partenza per noi a livello europeo.

La società ha messo in campo quello che poteva fare, soprattutto a livello di investimento. Abbiamo speso tanti soldi nel centro sportivo, per mettere in condizione di performare al meglio i nostri giocatori. Questo è un gioco di squadra, se tutti insieme mettono in campo i valori richiesti sarà una grande serata".