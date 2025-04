Lorenzo De Santis: "Estate calda per Comuzzo. Occhio a Juve, Napoli e Milan"

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato del futuro di Pietro Comuzzo: "Abbiamo visto la Fiorentina tenere la barra dritta e il cartello alto del prezzo col Napoli, quando l'operazione sembrava ormai fatta. E' innegabile che i canali tra Fiorentina e Juventus siano stati caldi ultimamente, per fortuna con esiti migliori per i viola. Di sicuro i bianconeri, così come Napoli e Milan hanno bisogno di fare delle operazioni in quel ruolo. Sarà un'estate calda per Comuzzo".