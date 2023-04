LOOKMAN, Salta la Viola per infortunio: il punto

FirenzeViola.it

Non sarà della partita lunedì Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta. Dopo i primi accertamenti a cui è stato sottoposto causa risentimento muscolare, per il calciatore sono evidenziati postumi distrattivi nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti clinici. Dunque, una pesante assenza per Gasperini.