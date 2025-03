Longhi sul Napoli: "Ha superato la crisi psicologica, lo vedo favorito sull'Inter per lo scudetto"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi.

Il Napoli ha qualcosa in più?

"Il Napoli ha solo il campionato, ma lo diciamo dall'inizio. Ma ha superato anche un momento di crisi psicologica dopo qualche battuta d'arresto. Il fatto che Conte fosse non troppo in sintonia con ADL è vero. E' un anno particolare, il Napoli avrebbe dovuto puntare anche sul mercato di gennaio perché difficilmente ritroverai l'Inter che scricchiola e soprattutto Milan e Juve che non girano. Ma ora si sta riprendendo e vedo anche io il Napoli leggermente favorito".