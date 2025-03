Locatelli pensa già alla Fiorentina: "La gara sarà importante e la prepareremo al meglio"

Manuel Locatelli commenta in sala stampa la sconfitta della Juventus ad opera dell'Atalanta proiettandosi sulla prossima partita, con la Fiornetina al Franchi: "È una sconfitta che fa male. Io conosco solo un modo per superare questo ed è il lavoro quotidiano. Dobbiamo fare gruppo e proteggerci da quello che viene fuori. ora dobbiamo lavorare ancora e più di prima".

Avete parlate con il mister?

"Oggi non bisognava parlare. La partita di Firenze sarà molto importante per noi e in settimana cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".