LOCATELLI, Fondamentale vincere. La sfida è con noi stessi

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, in diretta su Dazn commenta la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina: "L'allenatore è fondamentale, bisogna seguirlo e dobbiamo andare tutti insieme verso i nostri obiettivi. Noi volevamo cercare di fare la stessa partita del primo tempo nella ripresa, ci siamo abbassati troppo e poi la partita è stata una sofferenza. Era fondamentale vincere per la classifica e per il morale, questa è la cosa che conta".

Quanto è importante il gruppo?

"Le partite che abbiamo fatto sono state alcune davvero brutte, ci siamo guardati in faccia ma ho visto sempre un gruppo unito e bisogna ripartire da qui. La vera sfida è con noi stessi, siamo una squadra forte ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tornare in Champions League e in finale di Coppa Italia".

Che stagione sarebbe con Champions e Coppa Italia?

"Ci siamo visti vicino all'Inter, la delusione è stata tanta e abbiamo pagato nelle partite seguenti. L'obiettivo era tornare in Champions League, cambierebbe tanto da vincere o non vincere la Coppa Italia".

Quanto margine ha questa squadra per esprimere un miglior calcio?

"E' una cosa che dobbiamo fare, ci sono margini di miglioramento. Dobbiamo tenere di più la palla ed essere più concreti, in alcune partite ci abbassiamo e non dobbiamo. Delle volte sbagliamo delle scelte, è una cosa che sbagliamo tutti e dobbiamo migliorare tanto".

In questo triennio quanto si è evoluta e migliorata questa squadra?

"Sicuramente ci sono stati anche dei cambi, abbiamo perso in esperienza e ne abbiamo guadagnato in brillantezza. Dobbiamo cercare di tornare in Champions League, quest'anno dobbiamo tornare a vincere un trofeo".