LIVORNO, Joel Esciua lo ha comprato per 650mila euro

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - LIVORNO, 06 APR - Risulta andata a buon fine la cessione della Us Livorno Calcio 1915. Come confermano stamani dalla società amaranto, si sarebbe infatti perfezionato nella giornata di ieri l'accordo di cessione tra il presidente Paolo Toccafondi e Joel Esciua, il finanziere brasiliano che da tempo veniva indicato come uno dei possibili acquirenti del Livorno. La cifra pattuita si aggirerebbe attorno ai 650.000 euro. Confermata per domani anche la conferenza stampa di Toccafondi, il quale manterrà la gestione della società fino al termine del campionato in corso. Domani Toccafondi illustrerà i termini del passaggio di proprietà. Non è previsto invece l'intervento del nuovo proprietario che attualmente non sarebbe in Italia. Il Livorno milita adesso in serie D dove vanta circa 1.900 tifosi abbonati allo stadio Picchi per le partite interne, ma quando la squadra amaranto era in serie A gli abbonati erano dieci volte tanto. (ANSA).