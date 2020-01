LIVERPOOL, Cambia sponsor: da giugno con Nike

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il Liverpool cambia sponsor tecnico, e dalla stagione 2020-'21 'vestirà' Nike. L'annuncio è stato dato con una nota sul sito del club, in cui si parla di "accordo per molti anni" dall'1 giugno, senza precisarne la durata. Non vengono fatte nemmeno le cifre, ma fonti vicine alla dirigenza fanno sapere che il nuovo sponsor tecnico dovrebbe pagare 38,5 milioni di euro all'anno, più dei ricchi bonus stabiliti in base alle vendite del materiale da gioco e allenamento, che nel caso del Liverpool fanno spesso registrare cifre record. L'accordo arriva dopo che un tribunale della giustizia civile ha dato ragione al club campione del mondo nella disputa con l'attuale sponsor tecnico New Balance, che sosteneva di poter godere di una clausola che gli consentiva di pareggiare l'offerta di qualsiasi altro patrocinatore. Il Liverpool, deciso a cambiare, sosteneva che non era così e la Corte gli ha dato ragione. Così oggi c'è stato l'annuncio di questo accordo che, nonostante il blasone dei Reds, campioni d'Europa e del mondo in carica, è molto lontano da quelli che hanno Real Madrid con Adidas (120 m ilioni l'anno), Barcellona con Nike (105) e Paris SG ancora con Nike (80). Curiosamente mesi fa il fuoriclasse del basket LeBron James, che possiede azioni del Liverpool, si era augurato via social che ci fosse il cambio di sponsor tecnico e che i Reds si accordassero con la multinazionale del 'baffo' che patrocina anche lo stesso James: LeBron aveva anche postato un bozzetto di quella che, secondo lui, avrebbe potuto essere la nuova maglia. (ANSA).