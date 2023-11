LIVERANI, Viola non ti permette mai il possesso palla

FirenzeViola.it

Fabio Liverani, allenatore ed ex calciatore della Fiorentina, ha parlato cosi ai microfoni di Cusano Italia Tv della sua ex squadra: “La Fiorentina è una squadra che non ti permette mai il possesso palla, ma ti concede sicuramente l’attacco diretto. Per fare delle tattiche bisogna anche conoscere gli avversari. Evidentemente a una squadra così devi trovare delle alternative che sono appunto giocare velocemente e nell’uno contro uno”.