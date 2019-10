LIVERANI, Coraggio e attenzione col Milan

(ANSA) - LECCE, 19 OTT - Smaltita la sosta per gli impegni europei delle nazionali, il Lecce riprende la corsa affrontando il Milan a San Siro, nel posticipo serale. Il tecnico Fabio Liverani presenta così la gara: "Domani il Milan - dice - andrà affrontato con umiltà, coraggio, attenzione e personalità, cercando di imporre l'identità della nostra squadra. Nei 90 minuti ci saranno dei momenti in cui soffrire, ed altri in cui dovremo essere bravi a fare soffrire loro. Se avremo la forza ed il coraggio di difenderci ed attaccare, potremmo creare dei problemi: solo così sarà possibile ottenere un risultato positivo a San Siro". La parola d'ordine è cancellare subito la cocente sconfitta subita a Bergamo dove, oltre al risultato, è mancata la prestazione: "Il mio è un gruppo molto intelligente e sensibile - dichiara Liverani -. Possiamo anche perdere come è successo con Inter e Roma, ma non possiamo farlo, invece, come è avvenuto a Bergamo, dove non mi è piaciuto l'atteggiamento: perdere in questo modo non è accettabile".