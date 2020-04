LINARI, Sono emozionata: rivedo gli operai al lavoro

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Stamattina mi sono svegliata, e dalla finestra del salone ho visto gli operati tornati a lavorare nel cantiere di fronte al mio appartamento, qui a Madrid. Finalmente, un segnale di rinascita". Elena Linari, calciatrice azzurra dell'Atletico Madrid, e' in cassa integrazione ma non nasconde la sua emozione per il segnale che arriva dai lavoratori spagnoli. Al telefono con l'ANSA, Linari, difensore di 26 anni e titolare della nazionale allenata da Milena Bertolini, racconta la sua quarantena all'estero. E la lenta ripresa della Spagna, che da oggi ha deciso di far ripartire alcune attivita', in concomitanza con la frenata dell'epidemia. "Sono rientrata in Spagna l'11 marzo, di ritorno con la nazionale dall'Algarve Cup - ricorda - e qui si girava ancora senza guanti e mascherine, era frustrante vedere che l'Italia non aveva insegnato nulla. Ora si cominciano a vedere segnali di ripresa, ma credo che i tempi saranno più lunghi di quello che noi tutti immaginiamo". (ANSA).