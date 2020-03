LIGUE 1, Spintoni a arbitro, 6 mesi stop per Martins

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER LA TRASFERTA A VUOTO Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... NOTIZIE DI FV ACF-NAPOLI PRIMAVERA 2-1, RIVIVI IL LIVE DI FV! 94' - Finisce qui la partita! La Fiorentina vince 2-1 e porta a casa tre punti importantissimi grazie alle reti di Bianco e Simonti. Inutile il gol partenopeo di Cioffi. 90' - Saranno quattro i minuti di recupero. 88' - CIOFFI! Gol del Napoli! I... 94' - Finisce qui la partita! La Fiorentina vince 2-1 e porta a casa tre punti importantissimi grazie alle reti di Bianco e Simonti. Inutile il gol partenopeo di Cioffi. 90' - Saranno quattro i minuti di recupero. 88' - CIOFFI! Gol del Napoli! I... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 6 Marzo 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi