LIGUE 1, Quattro positivi, rinviata la prima sfida

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, RIBERY A FIRENZE IN ANTICIPO PER CAMBIARE CASA Il ritorno di Franck Ribery a Firenze con dieci giorni d'anticipo rispetto alla convocazione da parte della società, ha fatto piacere a tutti i tifosi viola che hanno capito una volta di più l'attaccamento del calciatore alla sua "missione"... Il ritorno di Franck Ribery a Firenze con dieci giorni d'anticipo rispetto alla convocazione da parte della società, ha fatto piacere a tutti i tifosi viola che hanno capito una volta di più l'attaccamento del calciatore alla sua "missione"... NOTIZIE DI FV LAZIO-SILVA, E LE VOLTE DI FIRENZE: SMS E BERBATOV Chi di agguato di mercato ferisce, di agguato di mercato perisce. Più o meno si potrebbe riassumere così, in soldoni, la disavventura capitata nelle scorse ore alla Lazio, che si è vista soffiare il fantasista David Silva dalla Real Sociedad. Un episodio... Chi di agguato di mercato ferisce, di agguato di mercato perisce. Più o meno si potrebbe riassumere così, in soldoni, la disavventura capitata nelle scorse ore alla Lazio, che si è vista soffiare il fantasista David Silva dalla Real Sociedad. Un episodio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi