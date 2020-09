LIGA, Setien passa alle vie legali contro il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 18 SET - E' guerra totale fra l'ex tecnico del Barcellona Quique Setien e il club catalano. Setien è stato licenziato in tronco questa estate, dopo la disfatta nei quarti di finale di Champions contro il Bayern. Ma il tecnico, che aveva un contratto fino al 2022, non ha gradito di essere stato messo alla porta senza un accordo. Così ieri ha fatto mandare dai suoi legali una lettera di diffida al club catalano. E' stato lo stesso Setien a rendere nota la sua decisione sui social, annunciando appunto l'azione legale contro il Barça. L'allenatore lamenta: "Il 17 agosto il club ed il presidente hanno annunciato il mio addio con effetto immediato. Poi nessuna notizia fino a ieri, 16 settembre (un mese dopo), quando mi hanno inviato per la prima volta la comunicazione scritta del suddetto addio, senza alcuna buonuscita". Il mancato accordo con Setien, come riferisce l'edizione online di Marca, impedisce alla federcalcio spagnola di dare il via libera al nuovo tecnico Koeman per sedere sulla panchina blaugrana, che rischia così di non poter partecipare alla prima di campionato il prossimo 27 settembre. Sullo sfondo anche la polemica interna al club innescata dalla mozione di censura nei confronti del presidente Josep Bartomeu, firmata da oltre 20mila persone. (ANSA).