LIGA, Rayo-Siviglia, tifoso molesta Ocampos: è bufera

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Un gesto volgare di un tifoso del Rayo Vallecano ai danni del giocatore del Siviglia Lucas Ocampos, commesso durante un incontro in Liga di ieri sera, sta mettendo di nuovo in subbuglio il calcio spagnolo, alle prese da tempo con episodi di razzismo e travolto mesi fa dal caso di Jenni Hermoso. Le immagini di un giovane tifoso che tocca con un dito il posteriore dell'argentino mentre questi si appresta a effettuare una rimessa laterale hanno fatto il giro del web, provocando la dura reazione del Siviglia e dello stesso giocatore, peraltro bravo a trattenersi dal reagire a caldo, mentre la Liga ha fatto sapere che denuncerà l'episodio alla Procura dei Minori in quanto il responsabile, facilmente identificato, non è ancora maggiorenne. "Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo a essere il miglior campionato del mondo", si legge in una nota del Siviglia.

"Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro - ha detto Ocampos dopo la partita - C'è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se fosse successo nel calcio femminile?". (ANSA).