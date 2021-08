LEONARDO, Pochi 160 mln per Mbappè, Real scorretto

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Se un giocatore vuole andare via, non possiamo trattenerlo. Ma deve farlo alle nostre condizioni". Leonardo, ds del Paris Saint Germain, apre per la prima volta alla cessione di Kylian Mbappe'. "Abbiamo ricevuto un'offerta dal Real Madrid che si avvicina ai 160 milioni - dice Leonardo in una conference call con i media francesi, rilanciata da Le Parisien - ma è molto lontana dalla nostra valutazione". L'ex calciatore brasiliano ha poi accusato il Real: "E' da due anni che ha un comportamento illegale: non puoi contattare direttamente un giocatore sotto contratto. E' inaccettabile". (ANSA).