Leonardo Fabbri vota Grosso: "Sono contento: Firenze ha bisogno di entusiasmo"

Leonardo Fabbri vota Grosso: "Sono contento: Firenze ha bisogno di entusiasmo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

Leonardo Fabbri, noto pesista e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio Sportiva per parlare della formazione viola, a cominciare dalla nomina di Fabio Grosso come nuovo allenatore: "Sono contento. A Firenze in questi anni stiamo odiando la difesa a tre. Credo nel dare l'opportunità ai giovani, piuttosto che prendere sempre i soliti come poteva essere Pioli l'anno scorso. Abbiamo bisogno di entusiasmo e di sognare. Mi aspettavo più entusiasmo, ma spero che ci sarà nei prossimi mesi".