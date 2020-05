LEICESTER, Statua in memoria di Srivaddhanaprabha

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Leicester City erigerà all'esterno del suo stadio una statua in memoria del suo ex proprietario, Vichai Srivaddhanaprabha, morto nell'ottobre 2018 insieme con altre quattro persone in un tragico incidente di elicottero avvenuto nel parcheggio dell'impianto.ù Il progetto è stato presentati al Consiglio comunale di Leicester, che lo ha pubblicato per consentire ai residenti di sollevare eventuali obiezioni entro la data del 2 giugno. La statua sarà in bronzo e sormonterà un piedistallo per un'altezza complessiva di quasi cinque metri. Alla scomparsa del patron, la proprietà del club che ha fatto la storia vincendo la Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri è passata nelle mani del figlio, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. (ANSA).