LEGA PRO, Già superati 65mila abbonamenti

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - La nuova stagione di serie C parte stasera con le prime tre partite mentre si registra un costante aumento dell'interesse dei tifosi, con numeri in crescendo per quanto riguarda gli abbonamenti. La Lega Pro informa che quelli totali superano quota 65.000: la scorsa settimana erano circa 50.000 su un campione di dieci club (Bari, Catanzaro, Cesena, Padova, Reggiana, Reggina, Robur Siena, Ternana, Vicenza). A questi vanno aggiunti altre migliaia di tifosi che hanno acquistato la tessera questa settimana, considerando che ci sono società che hanno iniziato da poco la loro campagna abbonamenti come l'Avellino e la Cavese e qualcuna che ha scelto di non farla (Pianese, Picerno, Rende). "Questa risposta è la più significativa e bella di qualunque altra frase - ha commentato il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli -. Vuol dire che siamo sulla strada giusta, che la gente ha voglia di calcio e di C. Tutte le iniziative volte a portare tifosi allo stadio sono le benvenute".