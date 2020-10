LEGA PRO, Aderisce a progetto "Didattica è al sicuro"

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Carrarese Calcio 1908 e l'Associazione Sport For Children scendono nuovamente in campo in un momento particolare e delicato per tutto il Paese. L'iniziativa "La Didattica è al Sicuro", in programma domenica 1° Novembre, vede in calendario la gara Carrarese-Alessandria ed ha già ricevuto il patrocinio della Lega Pro. Il sociale non ha avversari… al progetto ha prontamente aderito anche l'Alessandria Calcio. Il progetto "La Didattica al Sicuro" si pone come obiettivo primario e proposito la garanzia del regolare andamento e svolgimento delle lezioni durante il normale orario scolastico attraverso la fornitura di un kit-scuola composito di penna, matita, temperino, gomma e righello mono-confezionati ed asettici. "La Lega Pro ha aderito con entusiasmo all'iniziativa legata alla scuola - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - perché crede nel calcio come portatore di messaggi positivi e aiuti concreti. In particolare, in un momento di fragilità come quello che viviamo, il pallone può essere uno strumento indispensabile. La Lega Pro è in prima linea per progetti di solidarietà, è attenta al mondo della scuola e dei giovani e alla loro formazione. Ringraziamo l'Associazione Sport For Children e i club impegnati nel progetto 'La Didattica è al sicuro'". (ANSA).